Kuruluş Osman 111. Bölüm Fragmanı- 4 Ocak Çarşamba

Son bölümde neler yaşandı?

Sultan Alaeddin Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir? Öte yandan Osman Bey, Sultan Mesud'dan öğrendiği bilgiyle İsmihan Sultan'ın mührünü ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır?

Osman Bey'in İsmihan Sultan planı!

Osman Bey Sultan Mesud'dan çok önemli bir bilgi alır. Bu bilgi İsmihan Sultan'daki mühürdür. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı engellemek için bu mührü alma görevini Bala Hatun'a verir. Bala Hatun bu görevde muzaffer olabilecek midir? Osman Bey, bu planıyla İsmihan Sultan'ı engellemeyi başarabilecek midir?