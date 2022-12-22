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Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragmanı-28 Aralık Çarşamba
Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. ATV ekranlarında sevilerek izlenen Başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 22.12.2022, 10:48
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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