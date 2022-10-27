KOMEDİNİN YENİ İKİLİSİ ‘MÜJDEMİ İSTERİM’LE 18 KASIM’DA SİNEMALARDA!

Oyuncu kadrosu ile öne çıkan ve ikisi de birbirinden yetenekli ve komik başrol oyuncuları ile dikkat çeken ‘Müjdemi İsterim’, sezonun en iddialı yerli yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sinemamızın en çok bilet kesen oyuncularının başında gelen ve her projesi ile komedideki farklı bir yönünü ortaya koyan Ahmet Kural, bu kez kariyerinde ilk kez bir kadın partnerle komedi ortaklığına imza atıyor.

Ahmet Kural’ın karşısında son yıllarda komedi yeteneği ile Türkiye’nin kalbinde taht kuran bir isim Ecem Erkek var. Televizyon ve sosyal medyada yakaladığı çıkışı, başarılı oyunculuğu ve yeteneğiyle bir üst seviyeye taşıyan Ecem Erkek, sinemadaki ilk başrolünde seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor. ‘Müjdemi İsterim’de ikiliye usta oyuncular Mehmet Özgür ve İlker Aksum eşlik ediyor.

Setteki ve kamera önündeki uyumu ile dikkat çekecek Ahmet Kural ve Ecem Erkek, ‘Müjdemi İsterim’de çok farklı hayatlardan gelen ve bir yanlış anlaşılma sonucu cinayetle suçlanmaları sonucu mecburi bir kader ortaklığına giren Bulut ve Müjde’yi canlandırıyor. İkilinin masumiyetlerini kanıtlamak için giriştikleri macerada sırasında yaşadıkları atışmalar ve diyaloglar sinema salonlarında kahkaha attıracak.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu Olcay Onur Kaya’nın kaleme aldığı neşe dolu komedi ‘Müjdemi İsterim’in başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.



‘Müjdemi İsterim’ 18 Kasım’da sinemalarda.