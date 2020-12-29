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Kırmızı Oda 18. Bölüm Fragmanı İzle

Kırmızı Oda 18. Bölüm Fragmanı

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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