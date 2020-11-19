Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona survivor salgın
Yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor
Yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor
Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor
Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp...
Türkiye 586. maçına çıkıyor
Türkiye 586. maçına çıkıyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li...
Kovid-19 vakalarındaki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda
Kovid-19 vakalarındaki artış trendi neredeyse...

Kırmızı Oda 12. Bölüm Fragmanı İzle

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda 12. Bölüm Fragmanı İzleKırmızı OdaALYADeniz DoktorDiziFragmanTv8Acun Medya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.