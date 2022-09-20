‘KİM BU AİLE?’ FİLMİ FRAGMAN İZLE

7 Ekim’de vizyona girecek ‘KİM BU AİLE?’nin oyuncuları Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve filmin yönetmeni Bedran Güzel, önceki gün basın mensupları ile bir araya gelerek merakla beklenen filmi anlattı.

Kanyon AVM’de bulunan Usla Akademi’de gerçekleştirilen basın toplantısında, filmin hikayesinde çok önemli yer tutan gizli sosuyla parmak ısırtan tavuk basın mensuplarına ikram edildi. Ünlü şef Sedef İybar’la birlikte mutfağa giren ve objektifler önünde tavuk pişiren oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bedran Güzel - Yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı serüvenimiz. Güzel bir aile olduk. Aksiyonu bol, komedisi bol, şartları zorladığımız ve sonunda da fazlasıyla değdiğini düşündüğümüz bir aksiyon komedi filmi oldu. Bu ekiple çalışmaktan, projenin içinde olmaktan, CJ ENM ailesiyle birlikte bu işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım vizyona çıktığında herkes bizim hissettiğimiz duyguyu, heyecanı, mutluluğu alır ve filmi severler. Ekibe tekrar çok teşekkür ediyorum.

Cengiz Bozkurt - Bol kahkahalı bol aksiyonlu bir film oldu. Güney Kore’den dövüş ve aksiyon eğitmenlerinin gelip bizi çalıştırdığı, çok emek verdiğimiz bir işle karşınızdayız. Heyecanlıyız, iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım sezonu güzel açarız ve seyirciyi bu filmle sinemalara çekeriz. Aksiyon sahnelerini çekerken her seferinde Bedran’ın yanına gidip “Değdi mi” diye soruyordum. Hatta çekimlerde sakatlandım. Sağlıkçı arkadaşlar sağolsun her şeyle ilgilendiler. Sonuçta sağ salim bitirdik ve karşınızdayız.

Nurgül Yeşilçay - Her aksiyon sahnelerinden önce ısınıyorduk, hatta bende görüntüler var. Aksiyon yönetmenimiz çok önemli filmlerde çalıştığı için bizi çok iyi hazırladı. Ben dublörler yapacak diye düşünüyordum ama çoğu aksiyon sahnesini biz yaptık. Arkadaşlar biz bu ekiple aksiyon çektik, inanabiliyor musunuz? Hepimizi kutluyorum! Vizyon tarihimiz 7 Ekim. Herkesi bekliyoruz.

Ferit Aktuğ - Koreografisi üç gün süren bir aksiyon sahnemiz vardı, o bizi epey yordu. Yerlerde yuvarlandık bol bol düştük. Haliç Tersanesi’nde çektik. İki ay çok güzel vakit geçirdim kendi adıma, çok güzel oyuncularla, nefis bir yönetmenle çalıştım.

Onur Buldu - Benim aslında çok aksiyon filmim var da yayınlanmadı. Beğenilmedi herhalde. (Kahkahalar) Aksiyon sahnelerinde yönetmenimiz beni çok beğendi, senin fazla eğitime ihtiyacın yok dedi. Şaka bir yana çok emek verdiğimiz, eğlenceli, aksiyonlu bir film oldu. Umuyoruz seyirci de çok sevecektir.

Cengiz Bozkurt - Polislikten ihraç edildikten sonra göreve dönebilmek için bir operasyonun parçası oluyoruz. Bu operasyonun parçası içinde toplama bir ailenin serüvenini izliyoruz. Bir mafya grubunun üyelerini yakalamak amacıyla bir tavukçu açıyoruz. Hikayemiz tavukçuda şekilleniyor. Bambaşka bir serüven. Bol kahkaha ve aksiyon. Bir ay gerçekten tavukçuda çalıştık ve tavuk pişirdik. Tam bir takım çalışması oldu. Seyircimiz sevecektir, çok sıcak bir iş yaptık.

Yapımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği filmin yönetmenliği Bedran Güzel’e, senaryosu ise Ali Erkan Ersezer’e ait. Sinemaseverleri eğlence ve aksiyona doyuracak film 7 Ekim’de beyaz perdede olacak.

Bir komiserin peşine düştüğü suç şebekesini çökertmek için suçlulardan oluşan bir ekiple aile rolü oynamasını konu alan eğlencesi ve aksiyonu bol film ‘KİM BU AİLE?’nin başrolünü Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya paylaşırken, oyuncu kadrosunda Altan Erkekli ve Fatih Al da yer alıyor.

‘KİM BU AİLE?’nin aksiyon yönetmenliğini film için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta yönetmen Youn Dae-Won, görüntü yönetmenliğini ise Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Seresin üstlendi. Film sürecinde aksiyon eğitimi alan oyuncuların başarılı performansları ise göz dolduracak.