Kerem Bürsin Ve Yağmur Tanrısevsin'in Tehlikeli Yakınlaşması
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Yakın zamanda birbirlerini takipten çıkan ve sessiz sedasız hiç bir açıklama yapmadan ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den çok konuşulacak bir iddia!
TV-DİZİ-SİNEMA 15.03.2022, 13:02
2014 yılında ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile yakışıklı oyuncunun sosyal medyada takipleşmesi, akıllara "Aşk yeniden mi?" sorusunu getirdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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