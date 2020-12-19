Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle...
İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır
İstanbul'un her iki istikametinde de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir fırından alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir fırından...
Çin ihracat treni Çerkezköy'den Xi'an'a kesintisiz yolculuğunu tamamladı
Çin ihracat treni Çerkezköy'den Xi'an'a...
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kefaret 5. Bölüm 2. Fragmanı İzle

Kefaret 5. Bölüm 2. Fragmanı

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

Anahtar Kelimeler:
Kefaret 5. Bölüm 2. FragmanıKefaret IzleKefaret Yeni BölümKefaret FragmanKEFARETDiziFragmanFox Dizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.