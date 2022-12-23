Kardeşlerim 73.Bölüm 2. Fragmanı- 24 Aralık Cumartesi

Neler Olmuştu

Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır. Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer. Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler, Sarp'ı iyice çileden çıkartır. Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken; Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.