Kardeşlerim 73.Bölüm 2. Fragmanı- 24 Aralık Cumartesi
Kardeşlerim 73.Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmıştır. ATV ekranlarında sevilerek izlenen Başrollerinde Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 23.12.2022, 16:34
Neler Olmuştu
Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır. Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer. Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler, Sarp'ı iyice çileden çıkartır. Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken; Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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