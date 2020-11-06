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Kanald Yeni Dizi İyi Aile Babası 1. Bölüm Fragmanı

İyi Aile Babası 1. Bölüm Fragmanı Yayında! Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği aile komedisi “İyi Aile Babası” yakında Kanal D'de başlıyor! Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. İyi Aile Babası yakında Kanal D'de başlıyor!

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