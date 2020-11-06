Kanald Yeni Dizi Bir Annenin Günahı 2. Fragman İzle

Bir Annenin Günahı Fragmanı - 2 yayında! Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı"nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Bir Annenin Günahı Fragmanı - 2 yayında! Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı"nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. - Konu: Suç ve fail! Bir kadın, bir suç işler, birini öldürür! Sizce kadın olması suçun tanımını değiştirir mi? - Kadının anne olup olmamasına göre değişir hocam! Ayrıca sosyolojik şartlar verilecek olan kararı etkiler; yani, etkilemeli! Suçu yaratan toplumsal sebepleri gözardı edersek, bu sadece üstünlerin hukuku olur! Yani yasal mıdır? Evet! Adil midir? Tartışılır! Bir Annenin Günahı yakında Kanal D'de başlıyor!