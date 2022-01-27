Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır. Yapım: Ay Yapım Yapımcı: Kerem Çatay İdari Yapımcı: Suzan Güverte Yönetmen: Ali Bilgin 2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları Senaryo: Sema Ergenekon Müzik: Toygar Işıklı OYUNCULAR Ceylin: Pınar Deniz Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu Metin: Hüseyin Avni Danyal Eren: Uğur Arslan İnci: Ece Yüksel Engin: Onur Durmaz Yekta: Uğur Polat Pars: Mehmet Yılmaz Ak Çınar: Arda Anarat Defne: Beren Nur Karadiş Gül: Zeyno Eracar Parla: Zeynep Atılgan Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk Zafer: Ali Seçkiner Alıcı Makbule: Özlem Çakar Osman: Onur Özaydın Neva: Başak Gümülcinelioğlu
Kanal D Yargı Dizisi 18. Bölüm Fragmanı İzle
Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.
27 Ocak 2022 Perşembe 21:15