KANAL D'nin yeni dizisi O KIZ'ın Zeynep'i Dilin Döğer Kimdir?

Oyuncu Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Dilin Döğer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer kaç yaşında, nereli?

TV-DİZİ-SİNEMA 19.09.2022, 21:27 19.09.2022, 21:35
KANAL D'nin yeni dizisi O KIZ'ın Zeynep'i Dilin Döğer Kimdir?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. İlk ve Ortaokul eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonraailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu.

2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı ve geniş bir kitle tarafından tanındı. Şimdilerde başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı "O Kız" dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.

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