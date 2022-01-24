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Kanal D ekranlarında Yeni Dizi "Üç Kız Kardeş"

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi “Üç Kız Kardeş” yakında Kanal D'de

Kanal D ekranlarında Yeni Dizi "Üç Kız Kardeş"

İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabından aynı isimle uyarlanan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde; Reha Ozcan, Iclal Aydin, Berker Guven, Ozgu Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoglu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan gibi duayen ve genç oyuncu kadrosunda oluşuyor.

2022 yılının en iddialı dizisi Üç Kız Kardeş&#39;in oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor?

kitaptan özet
"Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi.
 Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım'la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane 
yılların hayallerini kurarlardı. ...

Üç Kız Kardeş romanı dizi oluyor - 7/24 Kültür Sanat

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kanal DÜç Kız KardeşIclal Aydın
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