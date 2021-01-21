Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 6...
KKTC'de deprem
KKTC'de deprem
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası politika faizini sabit...
Bağdat’ın merkezinde patlama meydana geldi
Bağdat’ın merkezinde patlama meydana geldi
Hepimizin bir hedefte birleşmesi lazım
Hepimizin bir hedefte birleşmesi lazım

Kanal 7 Emanet Dizisi 99. Bölüm Fragmanı İzle

Yaman ve Seher arasındaki yakınlığı engellemek artık çok zordur ama İkbal ile Zuhal, onları engellemek için her yolu deneyeceklerdir. Begüm’ün sorusundan sonra allak bullak olan Kiraz, kendine bir çıkış yolu arar. Bulduğu yol, onu Ali’yle karşı karşıya getirecektir.

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 Emanet Dizisi 99. Bölüm Fragmanı İzleKanal 7 Emanet Dizisi 99. Bölüm FragmanıKanal 7 EmanetEmanet FragmanEmanet SeherYamanDizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.