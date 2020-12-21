Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Bakan Koca Kovid-19'da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı
Bakan Koca Kovid-19'da ev içi...
19 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti
19 bin 256 kişinin Kovid-19...
Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür
Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net...
ABD'nin yaptırım kararı NATO ittifakını da olumsuz etkileyecek
ABD'nin yaptırım kararı NATO ittifakını...
Basın İlan Kurumu'ndan 'seçim erteleme' duyurusu
Basın İlan Kurumu'ndan 'seçim erteleme'...

Kanal 7 Emanet Dizisi 77. Bölüm Fragmanı İzle

YAMAN SEHER'E AŞKINI İTİRAF EDECEK Mİ?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 Emanet DizisiKanal 7 Emanet Dizisi 77. Bölüm FragmanıKanal 7 EmanetEmanet FragmanSeherYaman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.