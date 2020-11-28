Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması imzalandı
İETT ile özel halk otobüsü...
ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası
ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer...
PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı
PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi...
İçişleri Bakanlığından otel ve konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge
İçişleri Bakanlığından otel ve konaklama...
5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz

Kanal 7 Emanet Dizisi 61. Bölüm Fragmanı İzle

SEHER, YAMAN'I AFFECEK Mİ?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 EmanetKanal 7 Emanet Dizisi 61. Bölüm FragmanıEmanet FragmanFragmanDiziKanal 7SeherYaman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.