KANAL 7 EMANET DİZİSİ 458 BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Kanal 7 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Emanet üçüncü sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Seher’in ölümünün ardından derin bir yasa bürünen Yaman ve Yusuf’un sessizliğe gömülen hayatı, Emanet ile ekrandaki yerini alacak.
Üçüncü Sezon Hikayesi: Seher’in ölümünden sonra Yusuf içine kapanır. Bir yandan ölen karısının yasını tutan Yaman diğer yandan da biricik yeğenini yeniden güldürmek ister. Fakat Yaman’ın bulduğu çözümler hiçbir işe yaramaz. Öte yandan Aziz’in kardeşi ağabeyinin katilinin peşine düşer. Bulduğu ip uçlarını birleştiren Nana, Aziz’in gerçek katili Topal’a ulaşır. Topal bu durumu fırsata çevirmek için Nana’ya katilin Yaman olduğunu söyler. Yaman’a karşı bilenen Nana, Yusuf’un bakıcısı olarak konağa girer. Bir anda hayatlarına giren bu yabancı Yaman ve Yusuf’un hayatını nasıl etkileyecek? Nana, Topal’ın gerçek yüzünü görecek mi? Kalbini tüm dünyaya kapatan Yusuf’un yüzü yeniden gülecek mi? Hepsi ve daha fazlası Emanet ile Kanal 7 izleyicilerinin karşısına çıkacak.
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
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