Kanal 7 Emanet Dizisi 420. Bölüm Fragmanı İzle
Kanal 7 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Emanet üçüncü sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Seher’in ölümünün ardından derin bir yasa bürünen Yaman ve Yusuf’un sessizliğe gömülen hayatı, Emanet ile ekrandaki yerini alacak.
Üçüncü Sezon Hikayesi: Seher’in ölümünden sonra Yusuf içine kapanır. Bir yandan ölen karısının yasını tutan Yaman diğer yandan da biricik yeğenini yeniden güldürmek ister. Fakat Yaman’ın bulduğu çözümler hiçbir işe yaramaz. Öte yandan Aziz’in kardeşi ağabeyinin katilinin peşine düşer. Bulduğu ip uçlarını birleştiren Nana, Aziz’in gerçek katili Topal’a ulaşır. Topal bu durumu fırsata çevirmek için Nana’ya katilin Yaman olduğunu söyler. Yaman’a karşı bilenen Nana, Yusuf’un bakıcısı olarak konağa girer. Bir anda hayatlarına giren bu yabancı Yaman ve Yusuf’un hayatını nasıl etkileyecek? Nana, Topal’ın gerçek yüzünü görecek mi? Kalbini tüm dünyaya kapatan Yusuf’un yüzü yeniden gülecek mi? Hepsi ve daha fazlası Emanet ile Kanal 7 izleyicilerinin karşısına çıkacak.
|İmsak
|05:18
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|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
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|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
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|7
|13
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|12
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|7
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|10. Kasımpaşa
|7
|9
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|8
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|6
|7
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|6
|6
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|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1