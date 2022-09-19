Kanal 7 Emanet Dizisi 418. Bölüm Fragmanı İzle
Kanal 7 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Emanet üçüncü sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Seher’in ölümünün ardından derin bir yasa bürünen Yaman ve Yusuf’un sessizliğe gömülen hayatı, Emanet ile ekrandaki yerini alacak.
Üçüncü Sezon Hikayesi:
Seher’in ölümünün ardından üç ay geçer. Seher’in ölümü kendisi de aslında hain bir tuzağın kurbanı olan Aziz’in üstüne kalır. Asıl azmettirici olan Topal ellerinde kardeşinin kanı ile aile imparatorluğunun başına geçerken, Yaman’ı da hapse attırmak için elinden yapar fakat amacına ulaşamaz. Geçen üç ayın içinde, Yaman, Aziz’i öldürme suçuyla göz altına alınsa da işlenen suçtan aklanır.
Seher’in ölümünden sonra Yusuf içine kapanır. Bir yandan ölen karısının yasını tutan Yaman diğer yandan da biricik yeğenini yeniden güldürmek ister. Fakat Yaman’ın bulduğu çözümler hiçbir işe yaramaz. Yaman yeğeninin tekrar eskisi gibi olması için birçok yol dener. Bir gün konağa bir yabancı gelir. Bir anda hayatlarına giren bu yabancı Yaman ve Yusuf’un hayatını nasıl etkileyecek? Kalbini tüm dünyaya kapatan Yusuf’un yüzü yeniden gülecek mi? Hepsi ve daha fazlası Emanet ile Kanal 7 izleyicilerinin karşısına çıkacak.
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|17
|4. Brighton
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|7
|1
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|3
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