Kanal 7 Emanet Dizisi 343. Bölüm Fragmanı İzle

Abisini korumak için söylediği yalan yüzünden Seher’i ve yeğenini kaybeden, ölüm kalım mücadelesinden çıkan Yaman’ın ilk işi, Seher ve Yusuf’un peşine düşmek olur. Ancak onlara ulaşmak tahmin ettiğinden daha da zor olur. Seher, ardında hiçbir iz bırakmamıştır. Yusuf’la birlikte kurduğu mütevazı hayatına alışmak için büyük çaba harcayan Seher, hiç tahmin etmediği bir anda karşısında Yaman’ı bulur. Bu karşılaşma ikisi için de kolay olmayacaktır. Çünkü aralarındaki aşk ne kadar büyükse onları ayıran yalan da o kadar büyüktür. Aradan geçen onca zamana ve onları ayıran acıya rağmen, Yaman’ı karşısında gören Seher’in kararı ne olacaktır? Hayatında mesleği dışında hiçbir şeye yer bırakmayan Ali için artık tek amaç suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir. Ekibiyle birlikte giriştikleri bir operasyon karşısına Duygu’yu çıkarır. Sert, kuralcı ve katı biri olan Duygu, bir o kadar da başarılı bir polistir. Amirlerinin emri sonucunda Duygu ile çalışmak zorunda kalan Ali, bu ortaklığın zor günlerin habercisi olduğunun farkındadır. Çatışmalı işbirliği, zamanla birbirlerini tanımaya başlayan Ali ve Duygu’yu farklı bir maceraya sürükler. Duygu’nun gelişi, kendini dünyaya kapatan Ali için yeni bir hikâyenin başlangıcı olacak mı?