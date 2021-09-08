Kanal 7 Emanet Dizisi 2. Sezonuyla 13 Eylül’den itibaren ekranlarda SON FRAGMAN İZLE

Seher, yaşadığı büyük yıkımdan sonra yeğeni Yusuf’u da alarak her şeyden uzakta iki kişilik bir dünya kurar. Kurduğu bu yeni hayat, Seher’in karşısına yeni insanlar çıkarmış ve geçmişin izlerini silmek için bir fırsat vermiştir.

Abisini korumak için söylediği yalan yüzünden Seher’i ve yeğenini kaybeden, ölüm kalım mücadelesinden çıkan Yaman’ın ilk işi, Seher ve Yusuf’un peşine düşmek olur. Ancak onlara ulaşmak tahmin ettiğinden daha da zor olur. Seher, ardında hiçbir iz bırakmamıştır. Yusuf’la birlikte kurduğu mütevazı hayatına alışmak için büyük çaba harcayan Seher, hiç tahmin etmediği bir anda karşısında Yaman’ı bulur. Bu karşılaşma ikisi için de kolay olmayacaktır. Çünkü aralarındaki aşk ne kadar büyükse onları ayıran yalan da o kadar büyüktür. Aradan geçen onca zamana ve onları ayıran acıya rağmen, Yaman’ı karşısında gören Seher’in kararı ne olacaktır?