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Kanal 7 Emanet Dizisi 147. Bölüm Fragmanı İzle

Dizinin konusu: Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

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