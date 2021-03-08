Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kanal 7 Emanet Dizisi 132. Bölüm koronavirüs aslıhan güner 13 Haziran Cumartesi Benimle Söyle corona
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin...
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımları görüştü
Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini...
206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi
206 bin 713 iş yeri,...
1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı
1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı

Kanal 7 Emanet Dizisi 132. Bölüm Fragmanı İzle

Dizinin konusu: Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 Emanet Dizisi 132. BölümKanal 7 Emanet Dizisi 132. Bölüm FragmanıKanal 7 EmanetEmanet FragmanSeherYamanDiziSinema
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.