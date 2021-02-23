Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay kartal belediyesi korona kanald yeni dizi
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı,75 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 9...
Merkez Bankası rezervleriyle ilgili şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok
Merkez Bankası rezervleriyle ilgili şimdiye...
İstanbul'un en yaşlı konutları Fatih ve Beyoğlu'nda
İstanbul'un en yaşlı konutları Fatih...
Kartal Belediyesine grev kararı asıldı
Kartal Belediyesine grev kararı asıldı
Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız
Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin...

Kanal 7 Emanet Dizisi 123. Bölüm Fragmanı İzle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında.

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 Emanet Dizisi 123. BölümKanal 7 Emanet Dizisi 123. Bölüm FragmanıKanal 7 EmanetEmanet FragmanSeherYamanDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.