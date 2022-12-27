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Kan Çiçekleri 16. Bölüm Fragmanı- 28 Aralık Çarşamba
Kanal 7, günlük dizilerde birinciliği kimselere kaptırmıyor. Kan Çiçekleri, ihtiras dolu senaryosuyla ekranların vazgeçilmezi oluyor. Hayalleri ve ailesinin geleceği arasında sıkışıp kalan Dilan ile kan davasına bir son vermek isteyen Baran’ın öyküsü Kan Çiçekleri ile ekrandaki yerini alıyor.
TV-DİZİ-SİNEMA 27.12.2022, 17:00 27.12.2022, 17:04
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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