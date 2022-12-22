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Kan Çiçekleri 13. Bölüm Tanıtımı
Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in paylaştığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı ele alıyor. Bir yanda hayalleri, umutları elinden alınan Dilan diğer yandan kan davasını bitirip kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran’ın hikayesi Kan Çiçekleri ile izleyici karşısına çıkacak. Karabey ve Demir aileleri yıllardır süren kan davası yüzünden birçok kayıp verir. Bu iki aile, Mardin’den, İstanbul’a sürüklenirken, Karabeylerin konağına yıllar sonra bekledikleri haber gelir. Kanlıları Seyit bulunmuştur. Fakat Baran kan dökülmesini istemez ve bunu durdurmak için aile büyüklerine rağmen Seyit’in kızı Dilan ile evlilik yolunu seçer. Dilan ise hayallerini bir kenara bırakıp, daha fazla kişinin ölmemesi için bu evliliği kabul eder. Fakat bu evlilik ikisi içinde adeta bir hapishanedir.
TV-DİZİ-SİNEMA 22.12.2022, 12:56
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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