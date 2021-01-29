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KALBEN, 3 ŞARKILIK MİNİ KONSERİ İLE GAİN SAHNE’DE

Anılarımızda yer etmiş, hikayelerimize ortak olmuş şarkıları odağına alan ve sevdiğimiz müzisyenlerin geniş müzik yelpazesini özel bir şov eşliğinde izleyici ile buluşturan ‘GAİN Sahne’nin bu haftaki konuğu alternatif müziğe yeni bir soluk getiren sanatçı Kalben oldu.

KALBEN, 3 ŞARKILIK MİNİ KONSERİ İLE GAİN SAHNE’DE

Her hafta geçmişten günümüze klasikleşen eserleri yeni müzisyenlerle, yeni şarkıları ise deneyimli müzisyenlerle bir araya getiren Gain Sahne’nin yeni bölümüne kendine özgü tarzı ve şarkıları ile çok sevilen, kendini bildiği çocukluk günlerinden beri içindeki sesleri dinleyerek müzik yapan,  alternatif müziğin güçlü seslerinden Kalben konuk oldu. 

Anonim bir eser olan “Deriko” şarkısını kendine has yorumuyla yeniden seslendiren Kalben ile GAİN Sahne’de zamanlar arasında bir yolculuğa çıkıyoruz.

‘GAİN Sahne’ farklı tarzlardaki sanatçıların sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz üç farklı bölümüyle her hafta GAİN’de!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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KalbenTvGain
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