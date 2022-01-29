Kaderimin Oyunu 7. Bölüm Fragmanı İzle

Kaderimin Oyunu Star TV'de her cuma olduğu gibi bu hafta da heyecanla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı.
yeni bölümde bazı sırların ortaya çıkması ne gibi sorunları beraberinde getirecek? yeni bölümde neler olacak?
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.