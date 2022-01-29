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Kaderimin Oyunu 7. Bölüm Fragmanı İzle

Kaderimin Oyunu Star TV'de her cuma olduğu gibi bu hafta da heyecanla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. yeni bölümde bazı sırların ortaya çıkması ne gibi sorunları beraberinde getirecek? yeni bölümde neler olacak?

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