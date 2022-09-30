Kaan Urgancıoğlu, yeni reklam filminde “Geleceği Merak Edenlere” sesleniyo
Siemens Ev Aletleri, yeni global kampanyası için çekilen reklam filminde, başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu rol aldı. “Geleceği Merak Edenlere” sloganıyla ekranlarda olan yeni reklam kampanyasıyla dikkat çeken Urgancıoğlu filmde daha iyi bir geleceğin merak ve yenilikçi teknolojilerle mümkün olduğu mesajına dikkat çekiyor.
MullenLowe Istanbul tarafından hazırlanan ve Uygar Kutlu’nun yönetmenliğini üstlendiği reklam filminin çekimleri, Siemens Ev Aletleri’nin hayatı kolaylaştıran ileri ve yenilikçi teknolojilerinin ön plana çıkarıldığı ürünlerin yer aldığı bir ev ortamında gerçekleşti.
“Daha iyi bir gelecek için teknoloji”nin önemini dile getiren Kaan Urgancıoğlu, “Geleceği merak edenlere” mesajını “Geleceği merak edenler mottosunu çok olumlu, umutlu, ileriye dönük ve çok yenilikçi buluyorum. Özellikle kaynaklarımızın azaldığı günümüzde sürdürülebilirlik açısından hepimize düşen sorumluluğu bu kampanya ile herkese hatırlatan Siemens’in bir parçası olmak bana ilham veriyor.
Daha iyi bir gelecek için önümüzdeki günlerde de yeni projeler için çalışacağız. Umarım geleceği merak edenler günbegün güçlenerek çoğalır.” şeklinde iletti.
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