İyi Aile Babası 3. Bölüm Fragmanı 2 İzle

İyi Aile Babası 3. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Arife küçük bir kaza geçiriyor, herkes ayağa kalkıyor! Rıfkı evlenmek istediğini yemek masasında Aslı ve Mehmet Ali'ye söyler. Fakat alay konusu olmaktan kurtulamaz. Ayfer ile konuşmaya giden Rıfkı, annesinin başına gelen kazayı öğrenince oldukça şaşırır. Aslı ise kendisine her fırsatta laf sokan kayınvalidesinin başından ayrılmaz. Arife, Aslı'ya bu kez iyi davranır. Bir diğer koldan Rıfkı iş kurmak için Mehmet Ali'den para ister. Mehmet Ali'nin kardeşine olan güveni ise göz yaşartacak cinstendir. İyi Aile Babası yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!