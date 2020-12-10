İyi Aile Babası 2. Bölüm Fragmanı 3 İzle

İyi Aile Babası 2. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Tutulan dedektif ortalığın karışmasına sebep oluyor! Mehmet Ali, Aslı'ya yardımcı olmak adına mücadele eder ancak çocukları babalarının seçimlerini konusunda başarısız olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan Rıfkı ve Ayfer'ın arasını yapmak için herkes dört bir koldan seferber olmuştur. Araya giren dedektif olayların daha da karışmasına sebep olur. İyi Aile Babası yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!