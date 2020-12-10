Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs fransa survivor
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili görmek hayal kırıklığı
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili...
Nisan ayına göre günlük vaka sayısı 5 kattan fazla arttı
Nisan ayına göre günlük vaka...
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 31...
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal...

İyi Aile Babası 2. Bölüm Fragmanı 3 İzle

İyi Aile Babası 2. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Tutulan dedektif ortalığın karışmasına sebep oluyor! Mehmet Ali, Aslı'ya yardımcı olmak adına mücadele eder ancak çocukları babalarının seçimlerini konusunda başarısız olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan Rıfkı ve Ayfer'ın arasını yapmak için herkes dört bir koldan seferber olmuştur. Araya giren dedektif olayların daha da karışmasına sebep olur. İyi Aile Babası yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Anahtar Kelimeler:
İyi Aile Babası 2. Bölüm Fragmanı 3Iyi Aile Babasıİyi Aile Babası Yeniİyi Aile Babası FragmanDiziFragmanKanald DiziPerşembe Kanald
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.