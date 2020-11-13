“İki Gözüm Ahmet” vatanına döndü… “İki Gözüm Ahmet” sinemalarda

Yirmi yıl önce “Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Ödül Töreni” gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktarılan “İki Gözüm Ahmet” filmi en sonunda dün gösterime girdi. Türkiye’den önce Avrupa’daki sinemalarda ilk kez seyircisi ile buluşan film, ülkemizde 244 sinemada ve toplam 500 salonda yerli sinemaseverlerle buluştu. Filmde Ahmet Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor… Filmin galası ise Kanyon AVM’deki Cinemaxmum’da önceki gece düzenlenen özel gösterimle yapıldı.