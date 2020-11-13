Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir
Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı...
Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var
Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var
İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 700'e düştü
İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs...
'FAST' Sistemi adı gibi hızlı olacak
'FAST' Sistemi adı gibi hızlı...
Küçükçekmece'deki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi
Küçükçekmece'deki parkla ilgili görevden uzaklaştırma...

“İki Gözüm Ahmet” vatanına döndü… “İki Gözüm Ahmet” sinemalarda

“İki Gözüm Ahmet” Türkiye’de vizyona girdi

“İki Gözüm Ahmet” vatanına döndü… “İki Gözüm Ahmet” sinemalarda

Yirmi yıl önce “Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Ödül Töreni” gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktarılan “İki Gözüm Ahmet” filmi en sonunda dün gösterime girdi. Türkiye’den önce Avrupa’daki sinemalarda ilk kez seyircisi ile buluşan film, ülkemizde 244 sinemada ve toplam 500 salonda yerli sinemaseverlerle buluştu. Filmde Ahmet Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor… Filmin galası ise Kanyon AVM’deki Cinemaxmum’da önceki gece düzenlenen özel gösterimle yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
İki Gözüm Ahmet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.