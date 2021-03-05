İhsan Taş yeni filmiyle yurt dışına açılıyor...

1980 yılında Batman’da Dünya’ya gelen (Senarist, yapımcı, yönetmen) İhsan Taş, 2002 yılında sanat camiasına giriş yaptı. Bir çok Gazete ve Dergilerde görev yaptıktan sonra 2012 yılında kendi soyadını taşıyan “TAŞ FİLM” şirketini kurdu.

2014 yılında Atilla Saral ve Zeynep Gülmez’in Başrollerini paylaştığı ilk projesi olan “KAÇIŞ 1950” isimli sinema filmini hayata geçirdi. Film daha vizyona girmeden TRT tarafından satın alındı.

“KAÇIŞ 1950” vizyona girmeden TRT’nin aldığı ender projelerden bir tanesi…

Film, TRT 1’de tam 9 kez yayınlandı ve yayınlandığı tüm zamanlarda bile ilk 100 Program arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı…

“KAÇIŞ 1950” filmi Elazığ Çayda Çıra Film Festivali, Bal-Göç (Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği) ve Frankfurt Türk Filmleri Festivalinde, festivalin açılış filmi olarak gösterildi…

5 yıl aradan sonra, Bulgaristan’dan Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, yapımcı İhsan Taş’a bir teşekkür plaketi yollayarak onore etti…

İhsan Taş, ekibi için düzenlediği bir Basın gecesinde; gerek kamera önü, gerekse de kamera arkası, tüm ekibine plaket vererek Türk Sinema tarihinde bir ilke imza attı…

İkinci projesi olan “Temel ile Dursun İstanbul’da” isimli komedi filminde Wilma Elles, Alay Cihan, Metin Yıldırım, Yakup Yavru ve Eşref Kolçak başta olmak üzere üç kuşak oyuncuları bir araya getiren İhsan Taş, tüm projelerinde Yeşilçam’ın emektar isimlerine de yer vererek “Yeşilçam emektarlarına” sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi…

Temel ile Dursun İstanbul’da, 5 Şubat 2016 tarihinde vizyona girdikten sonra D-Smart ile Star TV tarafından satın alındı…

Star Tv’de tam 7 kez yayınlanan “Temel ile Dursun İstanbul’da” her yayınlandığında reytinglerde, ilk 100 program arasına girerek, ilk 10 ve 16’larda yer almayı başardı.

Film, 12.94 gibi yüksek bir reyting alarak büyük bir başarı elde etti…

İhsan Taş, 2017’de Ersin Korkut, Alay Cihan, Gülsüm Alkan, Metin Keçeci ve Hüseyin Elmalıpınar gibi bir çok başarılı oyuncuların yer aldığı “Parayı Bulduk” isimli 3. sinema filmini hayata geçirdi…

Film 29 Aralık 2017’de “Yılın Son Komedi Filmi” ünvanıyla vizyona girdi…