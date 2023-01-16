HOLLYWOOD'DA BİR TÜRK YÖNETMEN

Çektiği filmler ve aldığı ödüllerle adından her daim başarıyla bahis ettiren usta yönetmen Gökhan Gökçay, Hollywood projeleri için Amerika'ya gitti. Türkiye’de çektiği son filmi 300 Rekat son hazırlıkları sürerken ve vizyon için geri sayım başlamışken, hedefi olan Hollywood projelerini karara bağlamak adına giden Gökhan Gökçay, dünya sinemasına imza atmayı tasarlıyor. Başarılı yönetmen Gökhan Gökçay, Amerika’ya gitmemin başlıca sebeplerinden biri Hollywood sinemasına Türk eserleri kazandırmaktır, Hollywood sineması aslında birçok kez Türk dokusunu aile ya da yaşam biçimini ele alan hikâyelere birçok filmde yer ayırdı, fakat izlediğimde her daim bir şeylerin eksik kaldığını hissettim çünkü bu tam anlamıyla doğru anlatılamıyordu, ifadesinde bulundu. Kendini yenileyen ve tarzını devamlı değiştirebilen yönetmenlerin Hollywood’da daha çok kalıcı ve tercih edilir olduklarını sözlerine ekleyen Gökhan Gökçay, tekdüze bir yönetmen olarak kalmayacağını vurguladı. 300 rekat filminin aslında Hollywood dokusuna uygun bir formatta çekilmediğini fakat yinede Hollywood’dan birçok tanıdığının filmin yapısını ve vermek istediği mesajı çok beğendiğini dile getiren Gökhan Gökçay, bu filmi dünya piyasasına dağıtma şansları olduğunu da sözlerine ekledi. 2018 yılında senaristliğini Ahmethan Dağlı’nın yazdığı Bosna savaşından kurtulan iki çocuğun hayatının konu alındığı bir projesi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Gökhan Gökçay “Bu projeyi en yakın zamanda bir Hollywood yapımı olarak izleyicisi ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.