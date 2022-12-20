HAYAL KÖSEOĞLU VE ONUR ÜNSAL’DAN KEYİFLİ “PALAVRA” DÜETİ

Dayı Şov bu hafta, iki başarılı oyuncu ile çok eğlenceli, bol müzikli ve keyifli bir bölümle izleyenlerinin karşısındaydı.

“Liseliden başka teklif gelmedi, mecburen kendimizi tiyatroya adadık”

Dayı’nın dizilerde neden nadiren oynadığına yönelik sorusuna Onur Ünsal, “Ben çok küçük gösterdiğim için liseliden başka teklif gelmez oldu. Bana pisuvarda Cem Yılmaz ‘Kösesin diye böyle oluyor’ demişti. Mecbur kendimizi tiyatroya adadık, sanki öyle bir insanmış taklidi yapıyoruz” yanıtını verdi. Ünsal’ın 35 yaşındayken “Ümit Vadeden Oyuncu” ödülünü aldığını söylemesi stüdyodakileri güldürdü.

“Bir gecede ünlü oldum”

İlk olarak “Mahallenin Muhtarları” ve “Ruhsar”da çocuk oyuncu olarak yer aldığını anlatan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, “Sonra Aşk-ı Memnu’da oynadım. Hala birçok insan oradan tanıyor. Ama asıl ‘Arkadaşlar İyidir’ diye bir dizi vardı. Benim Instagram’da 5 bin follower’ım vardı. Bir gecede 40 bin oldu. Ben dedim ki, ünlü oldum. Aşırı derecede heyecanlandım” dedi.

Kaybedenler Kulübü’nde sokaktan geçerken misafir oyuncu olmuş

Onur Ünsal, Kaybedenler Kulübü’nde konuk oyuncu olma hikayesini ise, “Ben o gün tesadüfen Kadıköy barlar sokağından geçiyordum. Tolga Örnek’le karşılaştım. Şuraya girip şunu oynasana dedi. Ben kendi kostümlerimle girip o repliği söyleyip çıktım. Filmde misafir oyunculukta da sokaktan geçerken bulundum yani” sözleriyle anlattı.

“Hakan Karsak’ın fotoğrafını bana çektirdiler”

Ünsal, uzun süredir aynı sahnede oynadığı Mert Fırat’la gezerken fotoğraf çektirmeye gelenler olup olmadığına dair soru üzerine, “Tabii, ‘O ünlü, siz normal insan mısınız?’ diye soran oldu” dedi. Hayal Köseoğlu da, Mahkum’daki rol arkadaşı Hakan Karsak’la gittikleri bir mekanda kendisini tanımayan dizi izleyicilerinin Karsak’la fotoğraflarını ona çektirdiğini anlattı.

Hayal Köseoğlu ve Onur Ünsal’dan keyifli “Palavra” yorumu

Hayal Köseoğlu’nun “Gel Bakalım Yanıma” bölümündeki sunuculuk denemeleri izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. İki oyuncu kapanışta, Ajda Pekkan ve Cüneyt Türel’in klasikleşmiş parçalarından “Palavra”yı canlı seslendirerek çok keyifli bir performansa imza attı.

Canlı yayında ücretsiz

Kahkaha dolu sohbetler, renkli skeçler ve Paptircem’in keyifli parçalarıyla eğlencenin zirveye taşındığı Dayı Şov, bu sezon Perşembe geceleri saat 22.30’da seyircisiyle buluşuyor. Türkiye’nin tek canlı talk show programı, geçen sezon olduğu gibi yine canlı yayınlandığı sırada ücretsiz izlenebiliyor.