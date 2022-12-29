Hande Erçel'i Tahtından Eden Güzel İsim Sıla Türkoğlu!

Dünyanın en güzel kadın yüzünün seçildiği ankette Sıla Türkoğlu kendisine 33. sırada yer bularak Türkiye'nin en güzel kadını oldu. Diğer isimlerden Özge Yağız 43. sırada yer alarak Türkiye'nin en güzel 2. kadını olurken, Hande Erçel ise kendisine 53. sırada yer bularak 3. oldu.