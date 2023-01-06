HANDE DOĞANDEMİR ‘49’DA TÜRKMEN KIZI SAHRA ROLÜNDE GİZLİ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYESİ ‘49’LA SİNEMAYA GELİYOR

Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi ‘49’, seyirciyle buluşmak üzere 20 Ocak 2023’te vizyona giriyor.

Çekimleri Gaziantep ve Kilis’te gerçekleştirilen ve DEAŞ militanlarına esir düşen 49 Türk vatandaşını kurtarmak için girişilen dramatik operasyonun perde arkasını anlatan film, zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Filmin başrol oyuncularından Hande Doğandemir ise Türkmen kızı Sahra rolünde seyirciyi hayli şaşırtacağı bir karakterle beyazperdede olacak.

Hande Doğandemir, DEAŞ militanları tarafından esir tutulan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu çalışanlarının kurtarılması için girişilen operasyonda bölgeye hakimiyeti ile çok kritik bir rol üstlenen Sahra karakterinde aksiyon sahnelerindeki yeteneğini gözler önüne serecek. Set öncesi hazırlık döneminde yakın dövüş ve silah kullanma eğitimlerinden geçen Doğandemir, ‘49’un birçok zorlu sahnesinde dublör kullanmadan kamera karşısına geçti.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ın üstlendiği ‘49’un yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken filmin senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.

‘49’, 20 Ocak 2023’te sinemalarda seyirciyle buluşacak.

‘49’un öyküsü:

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün Musul DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.

49 - KÜNYE

YAPIM

CNP FILM

YAPIMCI

Mehmet Canpolat

Sadi Canpolat

ORTAK YAPIMCILAR

İbrahim Akdrashev

Erken Ialgashev

YÖNETMEN

Hakan İnan

SENARYO

Barış Erdoğan, İlker Arslan

OYUNCULAR

İsmail Hacıoğlu

Hande Doğandemir

Sinan Tuzcu

Doğukan Polat

Hasan Küçükçetin

Ve

Kerem Alışık

TÜRÜ

Aksiyon

VİZYON TARİHİ

20 Ocak 2023