HANDE DOĞANDEMİR ‘49’DA TÜRKMEN KIZI SAHRA ROLÜNDE GİZLİ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYESİ ‘49’LA SİNEMAYA GELİYOR
Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi ‘49’, seyirciyle buluşmak üzere 20 Ocak 2023’te vizyona giriyor.
Çekimleri Gaziantep ve Kilis’te gerçekleştirilen ve DEAŞ militanlarına esir düşen 49 Türk vatandaşını kurtarmak için girişilen dramatik operasyonun perde arkasını anlatan film, zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Filmin başrol oyuncularından Hande Doğandemir ise Türkmen kızı Sahra rolünde seyirciyi hayli şaşırtacağı bir karakterle beyazperdede olacak.
Hande Doğandemir, DEAŞ militanları tarafından esir tutulan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu çalışanlarının kurtarılması için girişilen operasyonda bölgeye hakimiyeti ile çok kritik bir rol üstlenen Sahra karakterinde aksiyon sahnelerindeki yeteneğini gözler önüne serecek. Set öncesi hazırlık döneminde yakın dövüş ve silah kullanma eğitimlerinden geçen Doğandemir, ‘49’un birçok zorlu sahnesinde dublör kullanmadan kamera karşısına geçti.
Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ın üstlendiği ‘49’un yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken filmin senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.
‘49’, 20 Ocak 2023’te sinemalarda seyirciyle buluşacak.
‘49’un öyküsü:
11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün Musul DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.
49 - KÜNYE
YAPIM
CNP FILM
YAPIMCI
Mehmet Canpolat
Sadi Canpolat
ORTAK YAPIMCILAR
İbrahim Akdrashev
Erken Ialgashev
YÖNETMEN
Hakan İnan
SENARYO
Barış Erdoğan, İlker Arslan
OYUNCULAR
İsmail Hacıoğlu
Hande Doğandemir
Sinan Tuzcu
Doğukan Polat
Hasan Küçükçetin
Ve
Kerem Alışık
TÜRÜ
Aksiyon
VİZYON TARİHİ
20 Ocak 2023
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:15
|İkindi
|15:36
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Trabzonspor
|16
|29
|6. Beşiktaş
|15
|26
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|16
|18
|14. Ankaragücü
|16
|16
|15. Antalyaspor
|15
|16
|16. Hatayspor
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|16
|16
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|16
|4