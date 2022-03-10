Hakan Hatipoğlu Ünlüler Grubundaki Erkekleri Ağır Eleştirdi
Hakan Hatipoğlu Survivor All Star 2022 ünlüler grubundaki erkekleri ağır eleştirdi. "Ünlü erkekleri hepiniz yerlerdesiniz performans olarak, kalkmış Mert'in sakatlıktan oynamamasıni eleştiriyorsunuz. Önce kendinize bakın bi... Takımdaki kadın yarışmacılara yazık oluyor!"
TV-DİZİ-SİNEMA 10.03.2022, 12:55
Attığı tweette Hatipoğlu: "Ünlü erkekleri hepiniz yerlerdesiniz performans olarak, kalkmış Mert'in sakatlıktan oynamamasıni eleştiriyorsunuz. Önce kendinize bakın bi... Takımdaki kadın yarışmacılara yazık oluyor!" dedi.
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