Hafsanur Sancaktutan kimdir ?Kaç Yaşında ? Nereli ?

20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.[1] 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.[2] 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.

Yıl Ödül Kategori Proje Sonuç 2015 Rotary Kulübü Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Kuralla Kuraldışı Kazandı 2015 14.PAM Ödülleri Övgüye Değer Oyuncu Kuralla Kuraldışı Kazandı 2015 İstek Okulları En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kuralla Kuraldışı Kazandı 2016 Terakki Vakfı Okulları Övgüye Değer Oyuncu Otobüs Kazandı 2021 9.TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Yılın Yükselen Genç Yıldızı Son Yaz Kazandı 2021 İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Yılın Çıkış Yapan Yeteneği Son Yaz Kazandı