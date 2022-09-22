Hafsanur Sancaktutan kimdir ?Kaç Yaşında ? Nereli ?
TV-DİZİ-SİNEMA 22.09.2022, 11:49
20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.[1] 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.[2] 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.
|Yıl
|Ödül
|Kategori
|Proje
|Sonuç
|2015
|Rotary Kulübü Ödülleri
|En İyi Kadın Oyuncu
|Kuralla Kuraldışı
|Kazandı
|2015
|14.PAM Ödülleri
|Övgüye Değer Oyuncu
|Kuralla Kuraldışı
|Kazandı
|2015
|İstek Okulları
|En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
|Kuralla Kuraldışı
|Kazandı
|2016
|Terakki Vakfı Okulları
|Övgüye Değer Oyuncu
|Otobüs
|Kazandı
|2021
|9.TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri
|Yılın Yükselen Genç Yıldızı
|Son Yaz
|Kazandı
|2021
|İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü
|Yılın Çıkış Yapan Yeteneği
|Son Yaz
|Kazandı
14
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|Öğle
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|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1