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Güzel Günler 18 Aralık Pazar 7.Bölüm 2. Fragmanı İzle
Güzel Günler 7.Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında sevilerek izlenen başrollerinde Binnur Kaya ve Ecem Erkek'in yer aldığı Güzel Günler dizisinin yeni bölümü 18 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 16.12.2022, 11:53
Son bölümde neler yaşandı?
Selma İstanbul'da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha'nın ona verdiği kayıp kolyenin tilsimli olup olmadığını test etmeye karar verir.
Kıymet Hakim'in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar. Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak.
Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak. Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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