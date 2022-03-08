Gülşen. Konserde Hayranının kucağına oturdu

Her konserinde giydiği kıyafetlerle gündem olan şarkıcı Gülşen, Zorlu PSM'de verdiği konserde seyircilerin arasına girdi ve izleyicilerden birinin kucağına oturarak dans etti. İzleyicinin ise Gülşen'e yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı.