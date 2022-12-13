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Gönül Dağı 17 Aralık Cumartesi 78.Bölüm Fragmanı İzle
Son bölümde neler yaşandı? Elif, annesi şehre döndüğünde bir ikileme düşer. Geçmişin acılı travmasını yaşayan Elif, annesinin hikayesini öğrenince onu affedebilecek mi? Cemile, Asuman ve Zahide gelmiş geçmiş en iyi Nisan organizasyonunu yapan amcalarla birlikte kolları sıvar. Asuman, müzik okulunda Mahmut Tuncer ile tanışınca onu Nisan ayında sahneye çıkmaya ikna etti. Mahmut Tuncer Gedelli'ye gelince başta amcasının oğulları olmak üzere herkes şaşırmış ve sevinmişti. İşlerinin bittiğini sanan Semir ve Asuman, Nisan ayında Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla birbirine girdi ve amcalarının oğullarının yanına geldi. Nisan'a kadar Mahmut Tuncer'i bulabilecekler mi?
TV-DİZİ-SİNEMA 13.12.2022, 18:58
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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