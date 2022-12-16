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Gönül Dağı 17 Aralık Cumartesi 78.Bölüm 2. Fragmanı İzle
Gönül Dağı 78.Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında sevilerek izlenen başrollerinde Berk Atan yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 17 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 16.12.2022, 10:29
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Amcaoğulları, sıcak şu ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır? Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir? Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir. Hacer'in olmayacak davranışları, Rıfat'a hangi kararları aldırmaya sevk edecektir?
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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