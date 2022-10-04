‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’YE ALTIN OBJEKTİF’TE DÖRT ÖDÜL BİRDEN
Yapımını BKM’nin üstlendiği, SHOW TV ekranında beğeniyle izlenen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ reytinglerdeki başarısını ödüllerde de sürdürmeye devam ediyor.
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait yapım, Magazin Gazetecileri Derneği’nin verdiği ‘26. Altın Objektif Ödülleri’nde Yılın Aksiyon Romantik Dizisi ödülünün yanında Yılın Aksiyon Romantik Dizisi Erkek Oyuncusu (Ertan Saban), Yılın Aksiyon Romantik Dizisi Kadın Oyuncusu (Özge Özberk-Devrim Özkan) ödüllerini kazandı.
CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da düzenlenen organizasyonda ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin ödüllerini Özge Özberk ve Devrim Özkan ‘kadın gücü’ diyerek birlikte aldı. Özge Özberk ödül konuşmasında Altan Dönmez, Gani Müjde, BKM ve Necati Akpınar’a ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ için emeği geçen herkese teşekkür etti.
SHOW TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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