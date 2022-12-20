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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22 Aralık Perşembe 23.Bölüm 2. Fragmanı İzle
22 Aralık Perşembe 2. Fragmanı yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında sevilerek izlenen Başrollerinde Ertan Saban ve Özge Özberk'in yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 20.12.2022, 12:11
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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