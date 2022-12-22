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Gelinim Mutfakta Yarınki Yeni Bölümde Hüsniye Hanım Gelini Hatice'nin Hırkasını Getirip Şov Yaptı
Gelinim Mutfakta 1055. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsniye Hanım, tartışmalarına konu olan Hatice'nin hırkasını programa getirerek yergilerine devam ediyor! Hüsniye Hanım, Hatice'nin sinirleriyle oynamaya devam ediyor. Getirdiği hırka ile Hatice'nin öfkelenmesine, Yeşim'in de olayı taklit etmesine neden oluyor.Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
TV-DİZİ-SİNEMA 22.12.2022, 16:19 22.12.2022, 16:30
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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