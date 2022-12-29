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Gelinim Mutfakta 30 Aralık Cuma Yeni Bölüm Fragmanı- Yeşim'in Bahsettiği Skandal Görüntüler
Gelinim Mutfakta 1060. Bölüm Fragmanı yayında! Yeşim'in bahsettiği skandal görüntülerde ne var? Nursel Ergin ve yarışmacılar yeni yıl kutlamalarıyla keyifli anlar yaşıyorlar. Yarışma anında ise, Yeşim'in bahsettiği skandal görüntüler herkesi şaşkın bırakıyor.
TV-DİZİ-SİNEMA 29.12.2022, 16:40 29.12.2022, 16:43
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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