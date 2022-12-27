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Gelinim Mutfakta 1057. Bölüm Fragmanı I Beyhan Hanım Oğlunu Paylaşamadı!
Gelinim Mutfakta 1057. Bölüm Fragmanı yayında! Yeşim eşini, Beyhan Hanım da oğlunu paylaşamıyor! Beyhan Hanım, Yeşim'i ekonomik anlamda oğlunu kullanmakla suçluyor. Yeşim ise, eşi olduğu için tüm cepleri bana ait diye Beyhan Hanıma cevap veriyor. Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
TV-DİZİ-SİNEMA 27.12.2022, 14:36
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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|3. Bodrumspor
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|32
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|P
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|14
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|22
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