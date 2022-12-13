Gecenin Ucunda 11.Bölüm 13 Aralık Salı İzle

Son bölümde neler yaşandı?

Kazım'ın boşanma kararı Macide'nin aklını ve kalbini karıştırır. Kazım Macide'ye kendini anlatmaya çalışsa da, Macide sorumluluk almak istemez. Ama Macide kalbindeki sorumluluktan kaçamaz ve Kazım'a olan aşkını hem kendine hem de Kazım'a itiraf eder. Fakat Nini'nin planı Macide'yi rezil etmekle kalmayacak, sokağa bile çıkamaz hale getirecektir.