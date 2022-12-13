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Gecenin Ucunda 11.Bölüm 13 Aralık Salı İzle
Gecenin Ucunda 11.Bölüm fragmanı yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında sevilerek izlenen başrollerinde ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü 13 Aralık Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 13.12.2022, 14:58
Son bölümde neler yaşandı?
Kazım'ın boşanma kararı Macide'nin aklını ve kalbini karıştırır. Kazım Macide'ye kendini anlatmaya çalışsa da, Macide sorumluluk almak istemez. Ama Macide kalbindeki sorumluluktan kaçamaz ve Kazım'a olan aşkını hem kendine hem de Kazım'a itiraf eder. Fakat Nini'nin planı Macide'yi rezil etmekle kalmayacak, sokağa bile çıkamaz hale getirecektir.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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